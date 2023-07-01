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16:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Барселона» выиграла борьбу у «Реала» за турецкого вундеркинда

«Барселона» достигла соглашения о трансфере с полузащитником «Фенербахче» Ардой Гюлером.

Фенербахче
Барселона
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Источник: AFP 2022

По информации инсайдера Жерара Ромеро, каталонцы из-за финансовых проблем не смогут подписать контракт с 18-летним полузащитником этим летом, в связи с чем трансфер будет оформлен в 2024 году.

Ранее сообщалось, что на Гюлера, которого называют одним из самых перспективных игроков своего поколения, также претендовал мадридский «Реал».

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Гюлера в 15 миллионов евро, а его контракт с «Фенербахче» действует до 2025 года.

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