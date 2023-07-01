«Барселона» выиграла борьбу у «Реала» за турецкого вундеркинда
«Барселона» достигла соглашения о трансфере с полузащитником «Фенербахче» Ардой Гюлером.
Фенербахче
Барселона
«Барселона» достигла соглашения о трансфере с полузащитником «Фенербахче» Ардой Гюлером.
По информации инсайдера Жерара Ромеро, каталонцы из-за финансовых проблем не смогут подписать контракт с 18-летним полузащитником этим летом, в связи с чем трансфер будет оформлен в 2024 году.
Ранее сообщалось, что на Гюлера, которого называют одним из самых перспективных игроков своего поколения, также претендовал мадридский «Реал».
Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Гюлера в 15 миллионов евро, а его контракт с «Фенербахче» действует до 2025 года.