Сын президента Либерии стал футболистом «Ювентуса»

Источник: Социальные сети "Ювентуса"

Тимоти Веа, сын экс-футболиста «Милана», ныне президента Либерии Джорджа Веа, стал игроком туринского «Ювентуса», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

«Ювентус» заплатил французскому «Лиллю» за трансфер 23-летнего форварда сборной США компенсацию в размере 10,3 миллиона евро. Также «Лилль» может получить еще до 2,1 млн евро в качестве бонусов за успешное выступление футболиста. Сам Веа-младший подписал с «Ювентусом» контракт сроком до 30 июня 2028 года.

Футболист выступал за «Лилль» с 2019 года, став с командой чемпионом Франции в 2021 году, а также завоевав Суперкубок страны. До «Лилля» форвард играл за «Пари Сен-Жермен» и шотландский «Селтик». За сборную США Веа провел 29 матчей и забил четыре мяча, на его счету четыре игры и один гол на чемпионате мира в Катаре.