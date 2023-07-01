Сын президента Либерии стал футболистом «Ювентуса»
Сын президента Либерии Джорджа Веа Тимоти стал игроком «Ювентуса».
Сын президента Либерии Джорджа Веа Тимоти стал игроком «Ювентуса».
Тимоти Веа, сын экс-футболиста «Милана», ныне президента Либерии Джорджа Веа, стал игроком туринского «Ювентуса», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
«Ювентус» заплатил французскому «Лиллю» за трансфер 23-летнего форварда сборной США компенсацию в размере 10,3 миллиона евро. Также «Лилль» может получить еще до 2,1 млн евро в качестве бонусов за успешное выступление футболиста. Сам Веа-младший подписал с «Ювентусом» контракт сроком до 30 июня 2028 года.
Футболист выступал за «Лилль» с 2019 года, став с командой чемпионом Франции в 2021 году, а также завоевав Суперкубок страны. До «Лилля» форвард играл за «Пари Сен-Жермен» и шотландский «Селтик». За сборную США Веа провел 29 матчей и забил четыре мяча, на его счету четыре игры и один гол на чемпионате мира в Катаре.
Джордж Веа был известен по выступлениям за «Монако», «ПСЖ», «Милан», «Челси» и «Марсель». Он является единственным африканским футболистом в истории, который получил «Золотой мяч». В декабре 2017 года он был избран президентом Либерии.