Сеск Фабрегас завершил карьеру футболиста
Сеск Фабрегас, бывший полузащитник сборной Испании и таких грандов мирового футбола, как «Челси», «Арсенал» и «Барселона», объявил о завершении карьеры.
Сеск Фабрегас, бывший полузащитник сборной Испании и таких грандов мирового футбола, как «Челси», «Арсенал» и «Барселона», объявил о завершении карьеры.
«С большой грустью сообщаю, что для меня пришло время повесить бутсы на гвоздь. С моих первых дней в “Барсе”, “Арсенале”, снова в “Барсе”, “Челси”, “Монако” и “Комо” я буду дорожить ими всеми. Это было путешествие, которое я никогда не забуду.
Благодарю всех тех, кто помогал мне: товарищей по команде, тренеров, президентов, владельцев, болельщиков и моего агента. Спасибо всей моей семье: от моих родителей и моей сестры до моей жены и детей. Я ценю ваши советы и наставничество. Также отдельная благодарность противникам, которые всякий раз делали меня сильнее», — приводит слова Фабрегаса The Telegraph.
По информации источника, 36-летний испанец в скором времени планирует начать тренерскую карьеру.
Фабрегас дебютировал во взрослом футболе в 2003 году в составе «Арсенала». За свою игровую карьеру он завоевал 16 титулов. Испанец становился чемпионом мира и Европы (дважды), а также брал чемпионства в Англии (с «Челси» в сезоне-2014/2015) и Испании (с «Барселоной» в сезоне-2012/2013).