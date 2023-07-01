Сеск Фабрегас завершил карьеру футболиста

«С большой грустью сообщаю, что для меня пришло время повесить бутсы на гвоздь. С моих первых дней в “Барсе”, “Арсенале”, снова в “Барсе”, “Челси”, “Монако” и “Комо” я буду дорожить ими всеми. Это было путешествие, которое я никогда не забуду.



Благодарю всех тех, кто помогал мне: товарищей по команде, тренеров, президентов, владельцев, болельщиков и моего агента. Спасибо всей моей семье: от моих родителей и моей сестры до моей жены и детей. Я ценю ваши советы и наставничество. Также отдельная благодарность противникам, которые всякий раз делали меня сильнее», — приводит слова Фабрегаса The Telegraph.