Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Фоторепортажи
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
09:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Буффон получил предложение из Саудовской Аравии на два года и 30 миллионов евро

Клуб из Саудовской Аравии предлагает контракт вратарю «Пармы» Джанлуиджи Буффону, сообщает инсайдер Николо Скира.

Парма
Наверх
Источник: Reuters

По его данным, соглашение рассчитано на два года и 30 миллионов евро. 45-летний итальянец взял время на размышления.

В прошлом сезоне Буффон провел за клуб 19 матчей, в 5 из них отстояв на ноль.

Действующий контракт вратаря с «Пармой» истекает летом 2024 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Чемпион мира по тяжелой атлетике покончил с собой. Его лишили всех наград из-за допинга
Сборная Украины попала в скандал на молодежном Евро. Два футболиста не имели права принимать участие в матче с Румынией
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь