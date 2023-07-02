Буффон получил предложение из Саудовской Аравии на два года и 30 миллионов евро
Клуб из Саудовской Аравии предлагает контракт вратарю «Пармы» Джанлуиджи Буффону, сообщает инсайдер Николо Скира.
Парма
Клуб из Саудовской Аравии предлагает контракт вратарю «Пармы» Джанлуиджи Буффону, сообщает инсайдер Николо Скира.
По его данным, соглашение рассчитано на два года и 30 миллионов евро. 45-летний итальянец взял время на размышления.
В прошлом сезоне Буффон провел за клуб 19 матчей, в 5 из них отстояв на ноль.
Действующий контракт вратаря с «Пармой» истекает летом 2024 года.