Иньеста не смог сдержать слез во время прощания с фанатами «Виссел Кобе»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=3de8a4449d03d5b4&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239086&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Произошло это в матче с «Хоккайдо Консадоле Саппоро», закончившийся вничью — 1:1. Испанец вышел в стартовом составе и был заменен на 56-й минуте встречи.

У 39-летнего Иньесты завершился контракт с японской командой, он покинул клуб в середине сезона.

На прощальной игре болельщики выложили на трибунах изображение испанца в футболке «Виссел Кобе» с восьмым номером, а также держали плакаты со словами благодарности. Во время прощания с фанатами испанец не сдержал слез.