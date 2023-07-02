Иньеста не смог сдержать слез во время прощания с фанатами «Виссел Кобе»
Полузащитник Андрес Иньеста сыграл свой последний матч за японский «Виссел Кобе».
Полузащитник Андрес Иньеста сыграл свой последний матч за японский «Виссел Кобе».
Произошло это в матче с «Хоккайдо Консадоле Саппоро», закончившийся вничью — 1:1. Испанец вышел в стартовом составе и был заменен на 56-й минуте встречи.
У 39-летнего Иньесты завершился контракт с японской командой, он покинул клуб в середине сезона.
На прощальной игре болельщики выложили на трибунах изображение испанца в футболке «Виссел Кобе» с восьмым номером, а также держали плакаты со словами благодарности. Во время прощания с фанатами испанец не сдержал слез.
Андрес провел 5 сезонов за клуб, выиграв Кубок и Суперкубок Японии.