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09:45 (мск), источник: Sport24

Иньеста не смог сдержать слез во время прощания с фанатами «Виссел Кобе»

Полузащитник Андрес Иньеста сыграл свой последний матч за японский «Виссел Кобе».

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Произошло это в матче с «Хоккайдо Консадоле Саппоро», закончившийся вничью — 1:1. Испанец вышел в стартовом составе и был заменен на 56-й минуте встречи.

У 39-летнего Иньесты завершился контракт с японской командой, он покинул клуб в середине сезона.

На прощальной игре болельщики выложили на трибунах изображение испанца в футболке «Виссел Кобе» с восьмым номером, а также держали плакаты со словами благодарности. Во время прощания с фанатами испанец не сдержал слез.

Андрес провел 5 сезонов за клуб, выиграв Кубок и Суперкубок Японии.

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