«ПСЖ» представил новую гостевую форму

В новой футболке парижан на старт организованного «ПСЖ» 10-километрового забега We Run Paris, который начался в 10:00 мск от стадиона команды «Парк де Пренс», вышли известные легкоатлеты — двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня и участник трёх Олимпиад Ладжи Дюкур, а также бывший игрок красно-синих Зумана Камара.