Фёдор Кудряшов покинул «Антальяспор»

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Мы расстались с нашим футболистом Фёдором Кудряшовым, контракт которого истёк с завершением сезона-2022/2023.



Мы благодарим Кудряшова за его усилия и желаем ему успехов в дальнейшей футбольной карьере», — написано в заявлении турецкого клуба.

В сезоне-2022/2023 турецкой Суперлиги Кудряшов провёл 13 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Российскому защитнику 36 лет. Он выступал в турецком клубе с 2020 года.