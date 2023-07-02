Трансфер, который может изменить АПЛ. «Арсенал» готовит крупнейшую сделку в своей истории, но стоит ли Райс 120 миллионов?

Отчисленный из «Челси»

Есть что-то особенное в том, что двое из числа самых талантливых английских игроков — Деклан Райс и Мэйсон Маунт — практически одновременно меняют клубы. Капитан «Вест Хэма» вот-вот должен поставить подпись под контрактом с «Арсеналом» и стать самым дорогим британцем в истории (105 миллионов фунтов, или 121,8 миллиона евро), а атакующий полузащитник «Челси» продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед» — если об этом сообщают и Фабрицио Романо, и Дэвид Орнштейн, значит, все решено.

Дело в том, что Райс и Маунт — лучшие друзья детства, которые поддерживают близкие отношения и сейчас. Парни мечтали играть за одну команду, но пока это получилось только в сборной Англии, в составе которой они стали серебряными призерами ЧЕ-2020.

Они встретились в академии «Челси», когда им было по восемь лет, и уже тогда Райс своей игрой производил впечатление на окружающих.

«Я помню день, когда Деклан пришел на просмотр и положил мяч в “девятку”, играя центрального полузащитника. “Челси” сразу его подписал», — вспоминал отец Маунта в интервью TalkSport.

До какого-то момента все было здорово. Райс хорошо выглядел в команде своего возраста, ездил с «Челси» на турниры, выигрывал призы. Но, когда ему было 14 лет, синие решили не продлевать с ним контракт. В принципе, обыденная история, особенно в подростковом возрасте, когда порой начинает сказываться разница в физическом развитии. Но, конечно, Райс был сильно расстроен.

«Это правда было тяжело. “Челси” был всем, что я знал. Когда пришлось переехать в “Вест Хэм”, я не знал, что меня ждет дальше. Пока я был вдали от дома и родителей, произошло столько всего, что помогло мне стать тем, кто я есть сейчас. Но я помню, как лежал на кровати и говорил маме по телефону: “Мне это не нравится”, — вспоминал Райс в интервью The Guardian.

«Вест Хэм» с радостью подобрал талантливого парня. У юношеского сектора «молотков» очень приличная репутация в Англии. В свое время через него прошли такие люди, как Рио Фердинанд, Фрэнк Лэмпард и Глен Джонсон. Да и в главной команде, несмотря на регулярные трансферные вливания, все же доверяют своим воспитанникам больше, чем во многих топ-клубах (тому же Маунту невероятно повезло с тем, что в свое время возглавлявший команду Лэмпард не побоялся в условиях трансферного бана сделать ставку на молодежь, дав шанс закрепиться ему, Рису Джеймсу и Тэмми Эбрахаму).

В итоге уже через три года Райс дебютировал в основном составе «молотков» — это случилось в матче с «Бернли» в заключительном туре чемпионата-2016/17. А уже через пару лет в нем стали видеть новую надежду сборной Англии.

Чем так хорош Райс?

Если же говорить об игровых характеристиках, то одно из главных достоинств 24-летнего Райса — его постоянная доступность. В том смысле, что он почти не пропускает матчей. Первый полноценный сезон-2017/18 — 26 игр, из них 15 в основе. А за последующие четыре сезона Райс пропустил только девять матчей, а в чемпионате-2019/20 и вовсе провел все игры целиком. На этом отрезке больше среди полевых футболистов сыграл только защитник Джеймс Тарковски — 16 274 минуты против 15 753 у Райса, который ни разу не опускался ниже отметки 3000 минут за сезон. Для АПЛ с ее интенсивностью — невероятно круто.

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Добиваться этого Райсу помогают трудолюбие и профессионализм. Так, после лета 2021-го, после чемпионата Европы, где он был основным игроком сборной Англии (все шесть матчей на ЧЕ в старте), он на неделю сократил себе отпуск, проведя всего 10 дней на Ибице, чтобы начать предсезонку вместе с «Вест Хэмом». А во время отдыха Деклан совершал регулярные пробежки.

Другая важнейшая характеристика Райса — без мяча он даже лучше, чем с мячом. Во всяком случае так считалось большую часть его карьеры в «Вест Хэме». При этом он не классическая «собака» из опорной зоны, которая играет за счет ног и легких: вцепился, отобрал и отдал пас ближнему. У Деклана высокий игровой интеллект и классное чтение игры. Он знает, когда и как включаться в отбор. Борьбы, Райс, впрочем, тоже не избегает и ведет ее крайне умело — по данным Opta за прошлый сезон (2022/23), он лучший в АПЛ среди полузащитников по отборам мяча — успехом завершаются 70% попыток. По перехватам мяча Райс на 10-м месте. Хорош он и в верховых дуэлях — 59% выигранных (17-е место в лиге).

В общем, в оборонительной работе Райс выглядит очень здорово — он один из лучших в АПЛ. Единственный вопрос заключается в том, что «Вест Хэм» при Дэвиде Мойесе никогда особенно высоко не прессинговал (по показателю PPDA всегда были во второй десятке), тогда как «Арсенал» Микеля Артеты регулярно использует этот элемент игры. Так что Райсу придется немного перестроиться.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ahm6wHdbeZg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом сам он много работает над улучшением своих атакующих качеств.

«Я больше не просто опорный полузащитник. Да, меня всегда называли игроком, который просто сидит перед четверкой защитников. Но сейчас я хочу быть box-to-box полузащитником, играть от своей до чужой штрафной, креативить впереди, а потом опускаться назад и помогать команде защищаться», — говорил Райс осенью 2021 года.

Это не просто слова. И тут не нужны даже продвинутые метрики, достаточно самой элементарной статистики. В сезонах-2021/22 и −2022/23 Райс забивал по пять голов во всех турнирах, тогда как до этого за всю предыдущую взрослую карьеру у него было пять мячей за все годы.

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Сам Райс рассказывал, что много смотрел видео с игрой Яя Туре и Патрика Виейра, которых считает образцами для подражания в футбольном плане. И что это помогало ему прокачивать свои атакующие навыки. Действительно, образцы достойные — тот же Туре на своем пике, в первой половине 2010-х, был, пожалуй, самым доминирующим полузащитником АПЛ, а чемпионский для «Манчестер Сити» сезон-2013/14 провел на космическом уровне.

Любопытно, что возглавлявший тот «Сити» Мануэль Пеллегрини в сезоне-2018/19 работал с Райсом в «Вест Хэме», сделав молодого англичанина безоговорочным игроком старта. В плане оборонительной игры чилиец сравнивал Райса с Хавьером Маскерано и говорил, что он — лучший английский опорный полузащитник, хотя Деклану тогда было всего 20 лет.

Зачем Райс «Арсеналу» за такие деньги?

Главное, с чем придется справиться Райсу в «Арсенале», — это давление из-за его трансферного ценника. Когда трансфер окончательно подтвердят, Деклан станет самым дорогим англичанином в истории. Об этом будут вспоминать после каждого удачного и неудачного действия. Особенно, конечно, неудачного.

Адаптация и притирка? Райс должен будет об этом забыть — в лексиконе английских таблоидов и мамкиных аналитиков в соцсетях таких слов нет. Если что, он всегда может позвонить своему товарищу по сборной Джеку Грилишу и спросить, как это бывает. Для последнего, впрочем, все закончилось мощнейшей весной-2023 и фотографией с чемпионского парада «Сити», которая уже стала культовой.

Но Райсу в этом смысле должно быть немного легче, чем Грилишу. Все же он не игрок группы атаки — никто не будет считать его голы, передачи и удачные попытки дриблинга. Хотя если «Арсенал» повалится, то его амплуа, конечно, не будет никакой защитой.

Зачем «Арсеналу» Райс за почти 122 миллиона евро? Да, это отличный игрок, один из лучших в своем поколении, с топовыми продвинутыми метриками и так далее. Но это в первую очередь трансфер-заявление. Мол, мы — здесь, мы — в игре, мы снова хотим бороться за чемпионство и готовы конкурировать на рынке за лучших игроков лиги. Артета не раз говорил на пресс-конференциях, что этим летом нужно завершить формирование команды, и клубные боссы прислушались к испанцу. Райс, Кай Хаверц (65 миллионов), Юрай Тимбер из «Аякса» (около 40 миллионов)…