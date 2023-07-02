Роналду становится медиамагнатом. Португалец инвестировал в холдинг, который сам же критиковал

«Роналду, лучший футболист всех времен, выдающийся спортсмен и эталонный португалец, которым мы как нация должны гордиться, станет участником большого медиа-проекта. Мы рады, что можем рассчитывать на Криштиану Роналду как на инвестора», — заявил Сантана.

По его словам, пятикратный обладатель «Золотого мяча» войдет в число акционеров Cofina в рамках процедуры management buy‑out, которая подразумевает выкуп долей менеджерами компании. Такая схема обычно применяется в случаях, когда фирма находится в экономически слабом положении, и ее владельцы отказываются от дальнейшего финансирования проекта.

Cofina Media — одна из ведущих медиа-групп в Португалии. Она была основана в 1995 г. Среди прочего холдингу принадлежат газеты Correio da Manhã и Record, а также телеканалы CMTV и TV Guia. Из отчета Cofina Media следует, что по итогам 2022 г. чистая прибыль компании составила 10,5 млн евро. О финансовых проблемах в документе не сообщается.

У Роналду своя история отношений с холдингом. Газета Correio da Manha несколько раз подвергалась критике со стороны футболиста, который, в частности, обвинял ее в «постоянном выдумывании информации и разногласий». В 2014 г. форвард выиграл судебный процесс против газеты за вторжение в частную жизнь, а затем игнорировал журналистов телеканала Correio da Manhã TV в смешанной зоне.

Во время Евро-2016 Роналду вступил в конфликт с репортером Correio da Manhã TV перед матчем третьего тура группового этапа против Венгрии. Футболисты сборной Португалии прогуливались около озера, когда корреспондент телеканала подбежал к Роналду и задал вопрос: «Криштиану, ты готов к сегодняшней игре?» Нападающий не сказал ни слова, вырвал микрофон из рук журналиста и выбросил в озеро.

У Роналду внушительный список бизнес-проектов под именным брендом CR7. Но медиа-компании в нем до сих пор не было. Зато Криштиану принадлежат клиники по пересадке волос, парфюмерная линейка, сеть отелей, фитнес-центр, обувь (в партнерстве с Nike), одежда, сеть автосалонов на Мадейре (в этом регионе футболист родился), смартфоны и т. д. Права на свои изображения Роналду реализует как отдельный продукт. С 2015 по 2021 гг. ими распоряжалась компания Mint Media. Этой фирмой владеет сингапурский инвестор Питер Лим, ему также принадлежит 83% акций «Валенсии».

В каждом бизнес-направлении у Роналду есть партнер, который занимается развитием проекта. К примеру, отели под брендом CR7 открывает Дионисио Пестана, владелец португальской Pestana Hotel Group. В декабре 2022 г. Роналду и Пестана анонсировали строительство жилого комплекса стоимостью 50 млн евро на Мадейре. Элитный ЖК на 88 квартир будет расположен в Прайя-Формоза, рядом с семиэтажным зданием, где живут мама футболиста Долорес Авейро и старший брат Хьюго.