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16:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси будет получать до 60 миллионов долларов в год в «Интер Майами»

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси по контракту с «Интер Майами» будет получать от 50 до 60 миллионов долларов в год, сообщил управляющий владелец клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) Хорхе Мас.

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Источник: Reuters

Летом Месси перешел в клуб MLS «Интер Майами», в группу владельцев которого входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Ранее СМИ сообщали, что саудовский «Аль-Хиляль» предлагал аргентинцу зарплату в 500 миллионов евро за сезон.

«Месси может превратить MLS в одну из двух или трех крупнейших лиг в мире. Я думаю, что он хочет оставить свой след, и он сможет сделать это и за пределами футбола. Когда он завершит карьеру, у него будет доля в клубe», — цитирует Marca со ссылкой на El Pais Маса, который добавил, что по контракту Месси будет зарабатывать от 50 до 60 миллионов долларов в год.

«Я провел три года в переговорах о переходе Месси. Полтора года были очень напряженным. Я видел, как это было сделано в конце мая. Дэвид (Бекхэм) разговаривал с Лео только на футбольные темы, потому что он в тот момент играл. Я не хотел, чтобы он чувствовал давление. Мы разговаривали в Барселоне, Майами, Росарио, Дохе. Весь чемпионат мира я провел в Катаре, наблюдая за Аргентиной. Для заключения сделки был очень важен контракт с Applе», — сказал владелец «Интер Майами».

Помимо Месси, «Интер Майами» заключил контракт с бывшим партнером аргентинца по «Барселоне» Серхио Бускетсом. «Для нас было важно окружить Месси игроками его уровня. Мы разговариваем с Бускетсом около года. Мы также говорили с (Анхелем) Ди Марией, но, похоже, он собирается подписать контракт с другой командой», — добавил Мас.

Ранее французский «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе Месси по окончании сезона в связи с истечением контракта. Он стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, перейдя в парижский клуб на правах свободного агента из «Барселоны». В составе «ПСЖ» Месси стал двукратным чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны. 36-летний аргентинец является чемпионом мира, победителем Кубка Америки и семикратным обладателем «Золотого мяча».

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