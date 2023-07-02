Мбаппе хочет 240 млн евро по контракту за переход в «Реал», пишут СМИ

По информации источника, в «Реале», который был заинтересован в трансфере Мбаппе, считают игрока «узником денег». По мнению руководства «сливочных», 24-летний форвард должен пойти на сокращение своей зарплаты, если он в конечном итоге хочет стать игроком «Реала».

В конце июня журналист El Chiringuito TV Франсуа Галлардо сообщал, что Мбаппе близок к переходу в «Реал». Мама чемпиона мира Файза Ламари и адвокаты форварда прибудут в столицу Испании для согласования последних условий трансфера с 1 по 7 июля.

Ранее Мбаппе через своих представителей заявил агентству Франс Пресс, что не будет использовать опцию продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года, но при этом останется игроком парижского клуба на следующий сезон. Соглашение футболиста с «ПСЖ» рассчитано до конца сезона-2023/24. Позднее газета Le Parisien объявила, что форвард хочет перейти в «Реал», но Мбаппе назвал эту информацию ложью.