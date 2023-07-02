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16:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мбаппе хочет 240 млн евро по контракту за переход в «Реал», пишут СМИ

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Футболист французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе запрашивает 240 миллионов евро по контракту, если он перейдет в мадридский «Реал» в текущее летнее трансферное окно, сообщает Marca.

ПСЖ
Реал
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Источник: Reuters

По информации источника, в «Реале», который был заинтересован в трансфере Мбаппе, считают игрока «узником денег». По мнению руководства «сливочных», 24-летний форвард должен пойти на сокращение своей зарплаты, если он в конечном итоге хочет стать игроком «Реала».

В конце июня журналист El Chiringuito TV Франсуа Галлардо сообщал, что Мбаппе близок к переходу в «Реал». Мама чемпиона мира Файза Ламари и адвокаты форварда прибудут в столицу Испании для согласования последних условий трансфера с 1 по 7 июля.

Ранее Мбаппе через своих представителей заявил агентству Франс Пресс, что не будет использовать опцию продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года, но при этом останется игроком парижского клуба на следующий сезон. Соглашение футболиста с «ПСЖ» рассчитано до конца сезона-2023/24. Позднее газета Le Parisien объявила, что форвард хочет перейти в «Реал», но Мбаппе назвал эту информацию ложью.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года и вице-чемпионом в 2022 году.

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