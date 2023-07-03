Переговоры по трансферу Мбаппе в «Реал» осложнили запросы матери игрока

Женщина требует с парижан € 60 млн бонуса за лояльность даже в случае ухода Мбаппе, сообщает издания El Debate.

Ламари сумела договориться о том, чтобы в действующем контракте Мбаппе был прописан бонус за лояльность. «ПСЖ» обязан выплатить игроку € 120 млн: половину в июле, ещё одну в сентябре, после закрытия трансферного периода. Мать Килиана требует у Аль-Хелаифи июльскую выплату, несмотря на потенциальный переход Мбаппе в «Реал» уже этим летом.

Напомним, Мбаппе сообщил клубу, что не будет продлевать контракт, срок действия которого истекает в следующем году. Летом 2024 года Килиан может покинуть «ПСЖ» на правах свободного агента, поэтому парижане вынуждены продавать игрока сейчас, чтобы заработать на его трансфере.