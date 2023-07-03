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09:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Переговоры по трансферу Мбаппе в «Реал» осложнили запросы матери игрока

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи готов продать нападающего Килиана Мбаппе мадридскому «Реалу» за € 200 млн, но сделку стопорит запрос матери и агента футболиста Файзы Ламари.

ПСЖ
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Источник: AFP 2022

Женщина требует с парижан € 60 млн бонуса за лояльность даже в случае ухода Мбаппе, сообщает издания El Debate.

Ламари сумела договориться о том, чтобы в действующем контракте Мбаппе был прописан бонус за лояльность. «ПСЖ» обязан выплатить игроку € 120 млн: половину в июле, ещё одну в сентябре, после закрытия трансферного периода. Мать Килиана требует у Аль-Хелаифи июльскую выплату, несмотря на потенциальный переход Мбаппе в «Реал» уже этим летом.

Напомним, Мбаппе сообщил клубу, что не будет продлевать контракт, срок действия которого истекает в следующем году. Летом 2024 года Килиан может покинуть «ПСЖ» на правах свободного агента, поэтому парижане вынуждены продавать игрока сейчас, чтобы заработать на его трансфере.

По информации издания, Аль-Хелаифи снова предлагает Файзе продлить контракт до 2025 года и установить трансферную стоимость в € 200 млн на 2024 год.

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