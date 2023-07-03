СМИ: футболист Мбаппе не перейдет в «Реал» нынешним летом

ТАСС, 3 июля. Чемпион мира 2018 года по футболу француз Килиан Мбаппе не перейдет из французского «Пари Сен-Жермен» в испанский «Реал» в летнее трансферное окно. Об этом в понедельник сообщила испанская газета Marca со ссылкой на источник в мадридском клубе.

По информации источника, «Реал» может подписать с французом предварительное соглашение в январе 2024 года. 27 июня портал Foot Mercato сообщил, что руководство испанской команды колеблется между вариантами оформить переход Мбаппе в текущее межсезонье или дождаться лета 2024 года.

12 июня газета L'Equipe сообщила, что Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ и станет свободным агентом в июне 2024 года. Соглашение форварда с ПСЖ, которое истекает в конце сезона-2023/24, предусматривает опцию продления еще на один сезон. На следующий день Мбаппе заявил агентству AFP, что не обсуждал с руководством ПСЖ вопрос о продлении контракта. Позднее футболист отметил в социальных сетях, что намерен провести следующий сезон в составе французского клуба.