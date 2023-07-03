Почеттино объяснил, почему решил возглавить «Челси»

«Для меня приятно и почетно сейчас работать с “Челси”. Я очень хорошо знаю “Челси”, это один из величайших клубов в мире. Поэтому, конечно, нам было легко принять решение переехать сюда. За последние 10, 12, 15 лет “Челси” — величайшая команда Англии. Я очень хорошо знаю АПЛ и понимаю, что значит культура “Челси”, — цитирует Почеттино официальный сайт клуба.