Испанская Ла Лига изменила свое официальное название

С нового сезона в высшей лиге название La Liga Santander поменяется на La Liga EA Sports, а в Сегунде La Liga SmartBank будет называться La Liga Hypermotion.

Изменения произошли в рамках спонсорского соглашения с подразделением компании Electronic Arts. Отмечается, что в Сегунде будет графика, отличная от Примеры. Сделка по переименованию сроком на пять лет оценивается в 150 млн евро.