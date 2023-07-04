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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
01:42 (мск), источник: Sport24

Испанская Ла Лига изменила свое официальное название

В двух главных испанских футбольных лигах произошли изменения в официальных названиях.

Чемпионат Испании: таблица и календарь
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С нового сезона в высшей лиге название La Liga Santander поменяется на La Liga EA Sports, а в Сегунде La Liga SmartBank будет называться La Liga Hypermotion.

Изменения произошли в рамках спонсорского соглашения с подразделением компании Electronic Arts. Отмечается, что в Сегунде будет графика, отличная от Примеры. Сделка по переименованию сроком на пять лет оценивается в 150 млн евро.

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