«Астана» официально объявила о трансфере Вороговского
«Астана» объявила о подписании защитника сборной Казахстана Яна Вороговского, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Астана
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«Астана» объявила о подписании защитника сборной Казахстана Яна Вороговского, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Официально: Ян Вороговский — игрок “Астаны”. Защитник сборной Казахстана подписал контракт со столичным клубом сроком на 3,5 года. Добро пожаловать в семью, Ян!», — пишет пресс-служба столичного клуба.
Отметим, что ранее Вороговский защищал цвета «Кайрата», а также бельгийских клубов «Беерсхот» и «Моленбек». За сборную Казахстана сыграл 33 матча и забил три гола.