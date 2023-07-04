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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» официально объявила о трансфере Вороговского

«Астана» объявила о подписании защитника сборной Казахстана Яна Вороговского, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астана
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Источник: КФФ

«Официально: Ян Вороговский — игрок “Астаны”. Защитник сборной Казахстана подписал контракт со столичным клубом сроком на 3,5 года. Добро пожаловать в семью, Ян!», — пишет пресс-служба столичного клуба.

Отметим, что ранее Вороговский защищал цвета «Кайрата», а также бельгийских клубов «Беерсхот» и «Моленбек». За сборную Казахстана сыграл 33 матча и забил три гола.

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