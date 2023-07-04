«Астана» официально объявила о трансфере Вороговского

«Официально: Ян Вороговский — игрок “Астаны”. Защитник сборной Казахстана подписал контракт со столичным клубом сроком на 3,5 года. Добро пожаловать в семью, Ян!», — пишет пресс-служба столичного клуба.

Отметим, что ранее Вороговский защищал цвета «Кайрата», а также бельгийских клубов «Беерсхот» и «Моленбек». За сборную Казахстана сыграл 33 матча и забил три гола.