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18:43 (мск), источник: БЕЛТА

Владимир Хващинский признан лучшим игроком 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Хващинский признан лучшим игроком 14-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо МнЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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Источник: "Динамо" Минск

В заключительном поединке первого круга с бобруйской «Белшиной» нападающий минского «Динамо» оформил хет-трик и ассистировал Александру Свирепе при первом взятии ворот бобруйской команды. После домашней виктории над бобруйчанами с крупным счетом 7:2 минские динамовцы вернулись на первое место в турнирной таблице.

Автором самого красивого гола минувшего тура назван полузащитник «Белшины» Кирилл Леонович, который эффектным ударом с линии штрафной площади поразил ворота минского «Динамо».

После первой половины турнирной дистанции положение в лидирующей группе таково: «Динамо» (Минск) — 31 очко, «Неман» (Гродно) — 29, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 26, «Славия» (Мозырь) — 20, «Ислочь» (Минский район) — 20.

Стартовые матчи второго круга 33-го национального первенства пройдут 6—8 июля.

Динамо Мн
7:2
Первый тайм: 0:0
Белшина
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