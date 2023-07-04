Владимир Хващинский признан лучшим игроком 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу

В заключительном поединке первого круга с бобруйской «Белшиной» нападающий минского «Динамо» оформил хет-трик и ассистировал Александру Свирепе при первом взятии ворот бобруйской команды. После домашней виктории над бобруйчанами с крупным счетом 7:2 минские динамовцы вернулись на первое место в турнирной таблице.
Автором самого красивого гола минувшего тура назван полузащитник «Белшины» Кирилл Леонович, который эффектным ударом с линии штрафной площади поразил ворота минского «Динамо».
После первой половины турнирной дистанции положение в лидирующей группе таково: «Динамо» (Минск) — 31 очко, «Неман» (Гродно) — 29, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 26, «Славия» (Мозырь) — 20, «Ислочь» (Минский район) — 20.
Стартовые матчи второго круга 33-го национального первенства пройдут 6—8 июля.