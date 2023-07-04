Владимир Хващинский признан лучшим игроком 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу

В заключительном поединке первого круга с бобруйской «Белшиной» нападающий минского «Динамо» оформил хет-трик и ассистировал Александру Свирепе при первом взятии ворот бобруйской команды. После домашней виктории над бобруйчанами с крупным счетом 7:2 минские динамовцы вернулись на первое место в турнирной таблице.