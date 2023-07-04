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19:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Лапорта: «Барселона» не планирует покидать Суперлигу

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал комментарий о будущем «Барселоны» в Европейской Суперлиге. По его словам, на данный момент клуб не планирует покидать турнир и намеревается стать «мостом» между УЕФА и Суперлигой.

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Источник: AP 2022

«Хорошо, что “Барселона” именно здесь, так как мы можем стать своеобразным мостом между УЕФА и Суперлигой», — приводит слова президента каталонцев Mundo Deportivo.

Напомним, 18 апреля 2021 года 12 топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги, в которую вошли «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». Новость вызвала негативную реакцию со стороны футбольных чиновников и болельщиков. 20 апреля большинство клубов объявили о выходе из проекта, после чего в Суперлиге осталось три участника.

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