Лапорта: «Барселона» не планирует покидать Суперлигу

«Хорошо, что “Барселона” именно здесь, так как мы можем стать своеобразным мостом между УЕФА и Суперлигой», — приводит слова президента каталонцев Mundo Deportivo.

Напомним, 18 апреля 2021 года 12 топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги, в которую вошли «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». Новость вызвала негативную реакцию со стороны футбольных чиновников и болельщиков. 20 апреля большинство клубов объявили о выходе из проекта, после чего в Суперлиге осталось три участника.