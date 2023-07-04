Канадская футболистка объяснила, почему ушла из белорусской команды

«Да, в тот день я не ела ничего, потому что у нас на базе только ужин, а игра была до ужина. В результате на голодный желудок я стала игроком матча и забила четыре гола. Одной из причин моего ухода из клуба было питание. К сожалению, оно не было каким-то хорошим. У нас не было ни завтраков, ни обедов. А иногда после вечернего матча ты приходишь в столовую, а там стоит твоё блюдо, обмотанное в пищевую пленку, полностью холодное и уже не вкусное. Я похудела на 12 килограммов за три месяца», — приводит слова Ламанны mlyn.by.