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20:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Канадская футболистка объяснила, почему ушла из белорусской команды

Канадская нападающая Патриция Ламанна покинула женский футбольный клуб «Минск». Контракт с футболисткой расторгнули по соглашению сторон.

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Источник: AP 2022

В одном из постов в соцсетях нападающая призналась, что ничего не ела весь день перед матчем с «Бобруйчанкой» (13:0) и едва не потеряла сознание.

«Да, в тот день я не ела ничего, потому что у нас на базе только ужин, а игра была до ужина. В результате на голодный желудок я стала игроком матча и забила четыре гола. Одной из причин моего ухода из клуба было питание. К сожалению, оно не было каким-то хорошим. У нас не было ни завтраков, ни обедов. А иногда после вечернего матча ты приходишь в столовую, а там стоит твоё блюдо, обмотанное в пищевую пленку, полностью холодное и уже не вкусное. Я похудела на 12 килограммов за три месяца», — приводит слова Ламанны mlyn.by.

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