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20:56 (мск), источник: Sport24

Экс-тренер «Краснодара» Фарке возглавил английский «Лидс»

Английский «Лидс Юнайтед» объявил о назначении немца Даниэля Фарке на пост главного тренера команды.

Краснодар
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В прошлом сезоне Фарке работал в немецкой «Боруссии Менхенгладбах», а полтора года назад Даниэль короткое время возглавлял российский «Краснодар».

В предыдущем розыгрыше английской Премьер-Лиги «Лидс» занял 19-е место и вылетел в Чемпионшип.

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