Экс-тренер «Краснодара» Фарке возглавил английский «Лидс»
Английский «Лидс Юнайтед» объявил о назначении немца Даниэля Фарке на пост главного тренера команды.
Краснодар
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Английский «Лидс Юнайтед» объявил о назначении немца Даниэля Фарке на пост главного тренера команды.
В прошлом сезоне Фарке работал в немецкой «Боруссии Менхенгладбах», а полтора года назад Даниэль короткое время возглавлял российский «Краснодар».
В предыдущем розыгрыше английской Премьер-Лиги «Лидс» занял 19-е место и вылетел в Чемпионшип.