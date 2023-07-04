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21:22 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высказался о работе в казахстанском клубе

Экс-игрок сборной России по футболу и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал новости о переговорах с костанайским «Тоболом», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: liverpoolecho.co.uk

«Тобол»? Как я могу возглавить клуб, где есть главный тренер? Мало ли что говорят. Пока у меня нет конкретики, поэтому я не могу ответить на вопрос. Веду переговоры со многими клубами. Но будем разговаривать, когда будет конкретика«, — сказал Канчельскис в интервью “Чемпионату”.

Как ранее сообщалось российскими СМИ Канчельскис в настоящее время находится в Казахстане, где ведет переговоры с одним из местных клубов. По информации источника, экс-игрок сборных СССР и России может стать главным тренером «Тобола». Стороны находятся на стадии близких к подписанию контракта.

Напомним, что Андрей Канчельскис ранее выступал за такие клубы, как «Динамо» (Киев), донецкий «Шахтер», «Манчестер Юнайтед» и «Крылья Советов».

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