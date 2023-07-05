Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
3.06
Аяччо
Марсель
10
3.06
Осер
Ланс
13
3.06
Брест
Ренн
12
3.06
Лорьян
Страсбур
21
3.06
Монако
Тулуза
12
3.06
Нант
Анже
10
3.06
Ницца
Лион
31
3.06
ПСЖ
Клермон Фут
23
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
04:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Руководство «ПСЖ» считает, что Мбаппе обманул клуб при продлении контракта

Руководство «ПСЖ» недовольно поведением французского нападающего команды Килиана Мбаппе.

Чемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Как сообщает журналист Лоик Танзи, в клубе считают, что футболист нарушил обещание при продлении контракта в 2022 году. Игрок тогда заверил, что не покинет клуб на правах свободного агента, поэтому парижане решились заключить с Мбаппе краткосрочное соглашение, а не настояли на обязательной трёхлетней сделке.

Килиан Мбаппе стал игроком парижан летом 2017 года, перейдя в «ПСЖ» из «Монако». В минувшем сезоне нападающий забил 41 гол и отдал 10 результативных передач в 43 матчах. С «ПСЖ» Мбаппе пять раз побеждал в чемпионате Франции и три раза выигрывал Кубок страны.

Ранее сообщалось, что французский форвард близок к переходу в «Реал» Мадрид за сумму в € 224 млн + € 56 млн.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российский чемпион по высшему пилотажу разбился на своём самолёте
В Польше задержали русского хоккеиста по обвинению в шпионаже.
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь