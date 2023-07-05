Руководство «ПСЖ» считает, что Мбаппе обманул клуб при продлении контракта
Руководство «ПСЖ» недовольно поведением французского нападающего команды Килиана Мбаппе.
Руководство «ПСЖ» недовольно поведением французского нападающего команды Килиана Мбаппе.
Как сообщает журналист Лоик Танзи, в клубе считают, что футболист нарушил обещание при продлении контракта в 2022 году. Игрок тогда заверил, что не покинет клуб на правах свободного агента, поэтому парижане решились заключить с Мбаппе краткосрочное соглашение, а не настояли на обязательной трёхлетней сделке.
Килиан Мбаппе стал игроком парижан летом 2017 года, перейдя в «ПСЖ» из «Монако». В минувшем сезоне нападающий забил 41 гол и отдал 10 результативных передач в 43 матчах. С «ПСЖ» Мбаппе пять раз побеждал в чемпионате Франции и три раза выигрывал Кубок страны.
Ранее сообщалось, что французский форвард близок к переходу в «Реал» Мадрид за сумму в € 224 млн + € 56 млн.