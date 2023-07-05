У «Монако» новый тренер. Хюттер может вывести Головина на новый уровень

Гроза «Баварии»

У многих болельщиков «Монако» есть давняя мечта — увидеть на посту главного тренера Марсело Гальярдо. Это, пожалуй, был бы идеальный вариант для клуба из княжества, ведь аргентинец хорош во всем. Он знает, что такое дух монегасков, и в качестве игрока выигрывал с красно-белыми чемпионский титул. А еще это действительно крутой специалист, который не только умеет давать результат, собрав более десятка трофеев с «Ривер Плейт», но и развивает футболистов.

Читайте также Головин прокомментировал смену тренера в «Монако»

Однако заманить такого тренера в пропускающий еврокубковый сезон клуб — практически нереальная задача. Зато 53-летнего австрийца Ади Хюттера это совершенно не смутило. Этот специалист, закончивший игровую карьеру из-за проблем с ахилловым сухожилием, в принципе не боится сложных задач. Начав карьеру в юниорской команде «Зальцбурга», он не увидел ничего зазорного в том, чтобы провести новый этап во втором дивизионе.

И если из «Альтаха» его уволили из-за невыполненной за три сезона задачи выхода в элитный дивизион, то с «Гредигом» все получилось куда успешнее. Хюттер за год поднял команду в первую бундеслигу, после чего с третьего места вывел ее в Лигу Европы. Тренер сразу пошел на повышение и, приняв в 2014-м «Зальцбург» из рук Рогера Шмидта, сделал с «быками» золотой дубль. Казалось, полная идиллия, однако Хюттер показал характер и после общения с руководством покинул клуб.

Никакого серьезного конфликта там не было, однако тренера не устроила массовая распродажа лидеров. Хюттер лишился сразу восьми футболистов основного состава, включая сделавших серьезную карьеру в Германии Забитцера, Гулачи, Ильзанкера и Кампля. «В будущем тоже может случиться так, что лучшие игроки покинут клуб. Путь запрограммирован заранее. Я не хочу идти по этому пути, потому что вижу свои личные цели немного по-другому», — объяснил Хюттер свое решение.

Дальше он двигался только вперед. Сначала с «Янг Бойз» выиграл первый за 32 года титул чемпиона Швейцарии, нарушив гегемонию «Базеля». В 2018-м перебрался в Германию, сменив в «Айнтрахте» позднее поработавшего в «Монако» Нико Ковача. Правда, дебютировал Хюттер кошмарно — получил 0:5 в суперкубке от «Баварии» и вылетел из Кубка Германии от клуба из четвертого дивизиона.

Только хорошо смеется тот, кто делает это последним. И у Хюттера к концу сезона были поводы для гордости. «Айнтрахт» отобрался в еврокубки, выдав две впечатляющие беспроигрышные серии (по 11 матчей). В Лиге Европы были выиграны все шесть матчей в группе, и только в полуфинальной серии пенальти «орлы» уступили «Челси», а самого Хюттера по опросам читателей Bild признали тренером года в Германии.

Аналогичную награду австриец дважды получал и от профсоюза футболистов. Разве что в Менхенгладбахе все вышло скромнее. Младшая «Боруссия» явно рассчитывала на большее, мечтая о Лиге чемпионов, и стороны решили прервать отношения за год до окончания контракта. Позднее покритиковавший себя Хюттер признался, что это было его личное решение, а катализатором стал уход в середине сезона в «Лейпциг» спортивного директора Макса Эберля. Тренер назвал это катастрофой, а в Гладбахе на память о нем остался кубковый разгром «Баварии» (5:0). Причем Хюттель громил мюнхенцев и с «Айнтрахтом» (5:1).

Александр Головин | Источник: AFP 2022

Максимум из минимума

Интересна история имени Хюттера, которого спустя 25 лет после окончания Второй мировой войны назвали Адольфом. Ассоциации для австрийца очевидны, только полным именем его называл единственный из школьных друзей.

«Конечно, родители хотели меня окрестить по-другому. Но брат моего отца погиб под каменной лавиной в 27 лет. А потом бабушка очень хотела иметь в семье еще одного Адольфа, и родители тогда дали себя уговорить. С одной стороны, очень и очень трагично. Возможно, вы могли бы пожелать другое имя, но моя мама с первого дня называла меня просто Ади, и в основном почти все зовут меня Ади», — вспоминал Хюттер.

Друзья, коллеги и журналисты считают его очень земным и спокойным. Однако, как признался сам Хюттер, если на тренировке кто-то не выполняет его требования, он точно не будет приятелем такому игроку. В этом плане Александр Головин идеально подходит новому тренеру. Россиянин исключительно дисциплинирован, и, как считали некоторые, это даже шло в минус «Монако». Хавбеку порой не хватало сил на творчество, так как он очень много работал в обороне и в прессинге.

Последнее, естественно, конек Хюттера, так как на этом строится вся философия системы «РБ». Ее тренер успешно перенес и в Швейцарию, сделав «Янг Бойз» доминирующей командой с остроатакующей схемой 4−4−2. Ее, к слову, очень любят в «Монако». Это касается как клубной философии, так и наличия напарника у капитана и лучшего снайпера красно-белых Бен Йеддера. Уволенный Филипп Клеман, напротив, слишком увлекся экспериментами и провалил последний сезон.

Впрочем, Хюттер не догматик, и тоже варьирует схемы. Для него не проблема сыграть в три центральных защитника или перейти на 4−3−3, однако этого тренера отличает следование своим принципам даже в кризисных ситуациях. Некоторые эксперты даже опасались, что в Германии это не сработает, потому что Ади из тех тренеров, которые скорее выиграют 4:3, чем 1:0. Однако Хюттер сразу сказал, что хочет играть для болельщиков, и те были в полном восторге. Как раз во время работы австрийца клуб принял решение на пике интереса увеличить вместимость стадиона.

Читайте также Лучший сезон Головина закончился провалом «Монако». За него ответил уволенный тренер Клеман

А спортивный директор «Айнтрахта» Фредди Бобич после назначения Хюттера говорил, что это тренер, который умеет извлечь максимум из небольших возможностей. Это прямо про нынешний «Монако», и данная мысль проскользнула в комментарии нового спортивного директора Тиагу Скуру, который в начале июня сменил Пола Митчелла.

«За последние несколько лет Ади проявил себя в чемпионатах разных стран, а также на континентальном уровне. Такой большой опыт в сочетании с лидерскими качествами и интенсивным, ориентированным на атаку игровым стилем — это именно то, что нам нужно, поскольку мы стремимся вывести первую команду на новый уровень», — заявил бразильский менеджер.