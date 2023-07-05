Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» войдет в руководство казахстанского клуба — источник

Накануне Канчельскис прокомментировал эту информацию.

«Казахский Карп докладывает из “Тобола”: одноименный этой реке клуб возглавит Канчельскис. Но не в качестве тренера-консультанта или даже главного тренера, как об этом писали коллеги — а сразу запрыгнет на пост директора. Действующий руководитель Панин команду покинет.

Это решение было принято сегодня на освещении акимата (администрации) Костанайской области. За спиной двукратного чемпиона Англии в составе МЮ стоят инвесторы, которые планируют поднять “Тобол” на уровень семикратного чемпиона Казахстана и лидера турнирной таблицы текущего сезона — “Астаны”.

При этом действующий главный тренер Чурчич продолжит работу с командой, в его тренерском таланте не сомневаются. «Тобол» идет на шестом месте с отрывом от тройки в пять очков — несмотря на сокращение бюджета клуба с 3,5 до 1,2 миллиарда тенге. Само собой планируется его обратное увеличение.

Официально о назначении Канчельскиса будет объявлено после возвращения Акима Мухамбетова с отдыха по случаю Курбан-Байрама. Что думаете: сможет Канчельскис вывести «Тобол» на новый уровень — или эта затея обречена на провал?", — сообщает источник.

Как ранее сообщалось российскими СМИ Канчельскис в настоящее время находится в Казахстане, где ведет переговоры с одним из местных клубов. По информации источника, экс-игрок сборных СССР и России может стать главным тренером «Тобола». Стороны находятся на стадии близких к подписанию контракта.