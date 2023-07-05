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23:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Василий Уткин высказался на тему возможного ухода из «ПСЖ» Килиана Мбаппе

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал слова президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи о нападающем команды Килиане Мбаппе.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

"Президент ПСЖ Хелаифи, что естественно, не хочет, чтобы Мбаппе уходил из клуба бесплатно (ясное дело, кому ж не хочется денег). И говорит, что год назад Мбаппе в личном разговоре заверял его, что не уйдёт бесплатно (что спорно, пока Килиан не подтвердит).

Но!

Вот главная цитата Хелаифи: «Мы никогда не видели, чтобы лучший игрок мира уходил из клуба без компенсации, тем более из клуба своей страны».

Как президент «ПСЖ» мог забыть, что буквально вот недавно его клуб вообще-то бесплатно получил Лео Месси?

Который перешёл к нему бесплатно хоть и не из родной страны, но из родного клуба, в котором рос с пелёнок?

С памятью чего-то у этого президента…" — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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