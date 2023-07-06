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21:12 (мск), источник: Sport24

Марко Ройс отказался быть капитаном дортмундской «Боруссии»

Полузащитник Марко Ройс сообщил о решении сложить с себя полномочия капитана дортмундской «Боруссии».

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Источник: Reuters

34-летний немец заявил, что принял данное решение во время отпуска и выразил уверенность, что клуб найдет достойного капитана.

«Я думал об этом во время отпуска и решил отказаться от капитанской повязки. Я имел удовольствие с гордостью носить капитанскую повязку в течение пяти лет. Для меня это было большой честью», — заявил футболист.

Ройс стал капитаном «Боруссии» в 2018 году. Марко провел за черно-желтых 387 матчей и является вторым лучшим бомбардиром клуба в истории (161 гол).

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