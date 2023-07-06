Марко Ройс отказался быть капитаном дортмундской «Боруссии»

34-летний немец заявил, что принял данное решение во время отпуска и выразил уверенность, что клуб найдет достойного капитана.

«Я думал об этом во время отпуска и решил отказаться от капитанской повязки. Я имел удовольствие с гордостью носить капитанскую повязку в течение пяти лет. Для меня это было большой честью», — заявил футболист.