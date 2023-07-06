Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
4.06
Милан
Верона
31
4.06
Рома
Специя
21
4.06
Аталанта
Монца
52
4.06
Лечче
Болонья
23
4.06
Удинезе
Ювентус
01
4.06
Наполи
Сампдория
20
3.06
Кремонезе
Салернитана
20
3.06
Эмполи
Лацио
02
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
6 июля, источник: Sport24

«Интер» объявил о переходе из «Сассуоло» игрока сборной Италии Фраттези

Полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези перешел в «Интер».

Интер
СассуолоЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх

«Нерадзурри» арендовали 23-летнего игрока сборной Италии на сезон-2023/24 с обязательством выкупа.

По информации портала Transfermarkt, стоимость аренды составила 6 млн евро.

Фраттези сыграл за «Сассуоло» 76 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 4 голевые передачи.

В 2022 году футболист дебютировал за сборную Италии, а первый гол за национальную команду забил в матче за третье место в Лиге наций против сборной Нидерландов (3:2).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Красавица-ведущая сборной России: «В США ни разу не столкнулась с плохим сервисом. Здесь не как в Москве»
Американка, которую насиловал отец, выложила откровенные фото без лифчика и показала пикантное видео
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь