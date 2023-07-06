«Интер» объявил о переходе из «Сассуоло» игрока сборной Италии Фраттези

Фраттези сыграл за «Сассуоло» 76 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 4 голевые передачи.

В 2022 году футболист дебютировал за сборную Италии, а первый гол за национальную команду забил в матче за третье место в Лиге наций против сборной Нидерландов (3:2).