Нидерландский футбольный клуб представил форму с цветами российского флага

Новый комплект формы «Херенвена» полностью красный, но рукава футболки исполнены с белыми и синими линиями, составляющими цвета российского флага.
В итоге пост с фотографиями формы собрал около полусотни комментариев, большинство пользователей написали, что не будут покупать эти футболки, если дизайн рукавов не изменится. Также болельщики неоднократно использовали в комментариях изображения с президентом РФ Владимиром Путиным.
В 2020 году из «Херенвена» в ЦСКА перешел нигерийский футболист Чидера Эджуке, в июне СМИ сообщили, что российский клуб до сих пор полностью не расплатился за трансфер форварда и должен «Херенвену» 3 миллиона евро.