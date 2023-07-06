Нидерландский футбольный клуб представил форму с цветами российского флага

Источник: Пресс-служба "Херенвена"

Новый комплект формы «Херенвена» полностью красный, но рукава футболки исполнены с белыми и синими линиями, составляющими цвета российского флага.

В итоге пост с фотографиями формы собрал около полусотни комментариев, большинство пользователей написали, что не будут покупать эти футболки, если дизайн рукавов не изменится. Также болельщики неоднократно использовали в комментариях изображения с президентом РФ Владимиром Путиным.