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6 июля, источник: Спорт РИА Новости

Нидерландский футбольный клуб представил форму с цветами российского флага

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Клуб высшего дивизиона чемпионата Нидерландов по футболу «Херенвен» представил в Twitter комплект формы на новый сезон и столкнулся с волной критики болельщиков и пользователей социальных сетей из-за цвета рукавов.

Херенвен
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Источник: Пресс-служба "Херенвена"

Новый комплект формы «Херенвена» полностью красный, но рукава футболки исполнены с белыми и синими линиями, составляющими цвета российского флага.

В итоге пост с фотографиями формы собрал около полусотни комментариев, большинство пользователей написали, что не будут покупать эти футболки, если дизайн рукавов не изменится. Также болельщики неоднократно использовали в комментариях изображения с президентом РФ Владимиром Путиным.

В 2020 году из «Херенвена» в ЦСКА перешел нигерийский футболист Чидера Эджуке, в июне СМИ сообщили, что российский клуб до сих пор полностью не расплатился за трансфер форварда и должен «Херенвену» 3 миллиона евро.

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