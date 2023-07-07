Швайнштайгер назвал приезд Гвардиолы в «Баварию» одной из причин кризиса немецкого футбола

«Это очень сложная ситуация для сборной Германии и немецкого футбола в целом. Думаю, произошло много изменений. Знаете, когда Гвардиола приехал в страну, возглавил “Баварию”, все верили, что мы должны играть в его футбол — короткие передачи и все такое.



Мы теряли наши ценности. Я думаю, что раньше большинство других стран видели в Германии бойца, команду готовую бороться до конца матча. Мы забыли о своих сильных сторонах за последние 7−8 лет. Мы были больше сосредоточены на том, чтобы красиво пасоваться друг с другом, это одна из причин», — приводит слова Швайнштайгера TalkSport.