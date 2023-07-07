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00:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Швайнштайгер назвал приезд Гвардиолы в «Баварию» одной из причин кризиса немецкого футбола

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер порассуждал о причинах кризиса немецкого футбола.

Бавария
Германия
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Источник: Reuters

«Это очень сложная ситуация для сборной Германии и немецкого футбола в целом. Думаю, произошло много изменений. Знаете, когда Гвардиола приехал в страну, возглавил “Баварию”, все верили, что мы должны играть в его футбол — короткие передачи и все такое.

Мы теряли наши ценности. Я думаю, что раньше большинство других стран видели в Германии бойца, команду готовую бороться до конца матча. Мы забыли о своих сильных сторонах за последние 7−8 лет. Мы были больше сосредоточены на том, чтобы красиво пасоваться друг с другом, это одна из причин», — приводит слова Швайнштайгера TalkSport.

Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 годы. Под его руководством мюнхенцы трижды становились чемпионами Германии и три раза завоевали Кубок страны.

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