Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Фоторепортажи
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
21Лига «Севильи»: испанцы обыграли «Рому» Моуринью, фанаты прорвались на поле после матча
00:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Болельщики с ажиотажем встретили Роберто Фирмино в Саудовской Аравии

Нападающий саудовского клуба «Аль-Ахли» Роберто Фирмино получил тёплый приём от местных болельщиков.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

31-летний бразильский форвард этим летом покинул «Ливерпуль» в связи с истечением сроков контракта и перешёл на правах свободного агента в «Аль-Ахли». Официально о переходе Фирмино было объявлено 5 июля, нападающий заключил с клубом трёхлетний контракт.

Приехав в Саудовскую Аравию, бразилец обнаружил, что болельщики с большим нетерпением ждали его появления. Когда нападающий вышел из автомобиля, группа фанатов окружила его и начала с ним фотографироваться. Под напором толпы Фирмино, улыбаясь, согласился сделать многочисленные фотографии.

В «Ливерпуле» Роберто провёл восемь лет, он отыграл за «красных» 362 матча во всех соревнованиях, забил 111 голов и сделал 72 результативные передачи. С мерсисайдским клубом бразилец побеждал в английской Премьер-лиге, выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок УЕФА.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Умер у меня на руках». Знаменитый бодибилдер скончался в возрасте 30 лет
Главный прокурор Чувашии погиб во время спортивного заплыва через Волгу.
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь