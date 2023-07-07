Болельщики с ажиотажем встретили Роберто Фирмино в Саудовской Аравии

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=417746c59bbff8f5&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239098&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

31-летний бразильский форвард этим летом покинул «Ливерпуль» в связи с истечением сроков контракта и перешёл на правах свободного агента в «Аль-Ахли». Официально о переходе Фирмино было объявлено 5 июля, нападающий заключил с клубом трёхлетний контракт.

Приехав в Саудовскую Аравию, бразилец обнаружил, что болельщики с большим нетерпением ждали его появления. Когда нападающий вышел из автомобиля, группа фанатов окружила его и начала с ним фотографироваться. Под напором толпы Фирмино, улыбаясь, согласился сделать многочисленные фотографии.