В украинской федерации заявили, что информируют УЕФА об уголовном деле

Ранее директор УЕФА Зоран Лакович выразил обеспокоенность в связи с переносом судебного разбирательства в отношении Павелко во Львов и изменением меры пресечения на содержание под стражей. По словам Демьяненко, в пятницу ни один из прокуроров не прибыл на рассмотрение дела Павелко.

«Мы прибыли в суд, чтобы поддержать президента УАФ Андрея Павелко, который незаконно удерживается за решеткой уже три недели. Я хочу подчеркнуть — уже три недели, как без всякого доказательства вины и без судебного приговора, путем злоупотребления уголовной юстицией, законно избранный представитель УАФ и УЕФА лишен свободы. Сегодня в суд, чтобы искусственно создать условия для продления безосновательного заключения, не прибыл ни один прокурор. Происходит умышленное противодействие судопроизводству и верховенству права. Параллельно происходящее грубо нарушает регламенты УЕФА, ФИФА, которыми руководствуется каждая национальная ассоциация и защищающих их независимость», — цитирует Демьяненко сайт УАФ.

«По просьбе УЕФА мы информируем о каждом факте уже системного давления на УАФ. Своим письмом УЕФА на днях информировал нас, что внимательно следит за ситуацией и оценивает его, учитывая необходимость принятия мер реагирования с целью защиты независимости украинского футбольного института. Я сейчас не хочу оценивать возможные последствия такой реакции для нашей страны и футбола. Но уверен, что нужно немедленно останавливать эту заказную кампанию против руководителей УАФ», — добавил Демьяненко.

В ноябре 2022 года Печерский районный суд Киева арестовал Павелко на два месяца с возможностью выхода под залог в размере 9 миллионов 880 тысяч гривен (268,6 тысячи долларов). Президенту организации было предъявлено обвинение в хищении средств по уголовному делу «о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы». Уголовное дело расследовалось еще с 2021 года. 29 ноября УАФ внесла залог за Павелко. В феврале СМИ сообщали, что суд на Украине на месяц отстранил Павелко от должности главы УАФ. Позднее в СМИ появилась информация, что суд продлил отстранение. В июне украинское издание Football Hub сообщило, что Шевченковский районный суд Львова арестовал Павелко на 60 дней.