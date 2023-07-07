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19:52 (мск), источник: ТАСС

Двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы по футболу ван дер Сар попал в реанимацию

ТАСС, 7 июля. Бывший вратарь сборной Нидерландов по футболу Эдвин ван дер Сар оказался в реанимации. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба футбольного клуба «Аякс».

Аякс
Манчестер Юнайтед
Нидерланды
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Источник: РИА "Новости"

«В пятницу Эдвин ван дер Сар перенес кровоизлияние в мозг. Сейчас он находится в больнице в отделении реанимации в стабильном состоянии. Сообщим, как только появится более конкретная информация. Все в “Аяксе” желают Эдвину скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении.

30 мая стало известно, что ван дер Сар принял решение покинуть пост генерального директора «Аякса». Специалист объяснил свое решение желанием отдохнуть и заняться другими делами. Ван дер Сар занимал пост генерального директора «Аякса» с ноября 2016 года, в состав совета директоров он вошел в ноябре 2012 года. Контракт специалиста был рассчитан до 30 июня 2025 года. В период пребывания ван дер Сара на посту генерального директора «Аякс» трижды выиграл чемпионат Нидерландов, дважды становился обладателем кубка и один раз — суперкубка страны. В сезоне-2018/19 клуб дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Ван дер Сару 52 года, он выступал за «Аякс» с 1990 по 1999 год. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Нидерландов, трижды выиграл кубок и суперкубок страны, стал победителем Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Также он становился четырехкратным чемпионом Англии, трижды — победителем супрекубка страны, дважды — Кубка английской лиги, по одному разу выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира в составе «Манчестер Юнайтед».

За сборную Нидерландов голкипер провел 130 матчей. По этому показателю он занимает второе место в истории национальной команды, уступая лишь полузащитнику Уэсли Снейдеру (134). Вместе со сборной Нидерландов ван дер Сар дважды стал бронзовым призером чемпионатов Европы (2000, 2004).

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