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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Джон Терри объявил о возвращении в «Челси»

Бывший капитан «Челси» Джон Терри объявил о возвращении в лондонский клуб.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Социальные сети Джона Терри

42-летний экс-защитник сборной Англии разместил публикацию в социальных сетях, в которой сообщил о новом месте работы в академии «Челси» в качестве тренера.

Терри выступал за основную команду «Челси» с 1998 по 2017 год. Защитник по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Англии, трижды становился победителем Кубка английской лиги, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. Карьеру Джон завершил в «Астон Вилле», за которую играл в сезоне-2017/2018. В сборную Англии Терри вызывался с 2003 по 2012 год.

По итогам сезона-2022/2023 «Челси» набрал 44 очка после 38 матчей, что позволило команде занять 12-е место. Отметим, впервые за семь лет «Челси» не сыграет ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.

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