Аршавин объяснил, почему Венгер не входит в список его лучших тренеров в карьере

«Я называю Гуса Хиддинка тренером номер один в карьере. При нём я, наверное, играл лучше всего. Мне нравится его подход, тренировки, отношения за полем. Он никогда ни за кем не следил, всегда защищал своих игроков, если они попадали в непростые ситуации, в том числе перед прессой. Потом, наверное, Юрий Андреевич Морозов, который был моим первым взрослым тренером.



Ну и Дик Адвокат, потому что в “Зените” работали хорошо. С другой стороны, когда я был в “Зените”, то не считал, что Адвокат — хороший тренер. У нас человек 13−14 звёзд было, серьёзные игроки, и ему приходилось всё разруливать, чтобы все были довольны, и сохранять дисциплину, одновременно давая какую-то свободу на поле. Сейчас отношусь к нему с бóльшим уважением, нежели когда он нас тренировал.



Почему не назвал Арсена Венгера? Во-первых, я у него не играл так, как мог играть и как ожидалось. Он профессор из университета, и его устройство в команде мне не так подходило. В 18:45 ужин, из еды только рис и картошка, ну и так далее. Всё очень аскетично, и это не так близко, как было с голландцами», — сказал Андрей Аршавин в видеопроекте Татьяны Навки «Команда» на YouTubе-канале kionru.