Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.07
Урарту
Зриньски
Футбол. Еврокубки
11.07
Линколн
Карабах
Футбол. Еврокубки
11.07
Жальгирис В
Струга
Футбол. Еврокубки
11.07
Олимпия Л
Валмиера
Футбол. Еврокубки
11.07
Ракув
Флора
Футбол. Еврокубки
11.07
Хамрун Спартанс
Маккаби Хайфа
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
28.05
Арсенал
Вулверхэмптон
50
28.05
Астон Вилла
Брайтон
21
28.05
Брентфорд
Манчестер Сити
10
28.05
Челси
Ньюкасл Юнайтед
11
28.05
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
11
28.05
Эвертон
Борнмут
10
28.05
Лидс
Тоттенхэм Хотспур
14
28.05
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
21
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Давид де Хеа объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед» спустя 12 лет

Испанский вратарь Давид де Хеа, чей контракт с «Манчестер Юнайтед» истёк 30 июня, попрощался с командой, за которую выступал с 2011 года.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Это моё прощальное обращение ко всем болельщикам “Манчестер Юнайтед”. Хотел бы выразить свою непоколебимую благодарность и признательность за любовь последние 12 лет. Мы многого достигли с тех пор, как мой дорогой сэр Алекс Фергюсон привёл меня в этот клуб. Я испытывал невероятную гордость каждый раз, когда надевал эту футболку, был капитаном, чтобы представлять самый большой клуб в мире — это честь, которая достаётся лишь нескольким удачливым футболистам.

Это был незабываемый и успешный период моей карьеры. Не думал, что, после того как я покину Мадрид маленьким мальчиком, мы добьёмся того, что сделали вместе. Сейчас самое подходящее время, чтобы принять новый вызов, снова попробовать себя в новом окружении. Манчестер всегда будет в моём сердце, Манчестер сформировал меня и никогда не покинет моего сердца», — написал-де Хеа в соцсетях.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Умер у меня на руках». Знаменитый бодибилдер скончался в возрасте 30 лет
Главный прокурор Чувашии погиб во время спортивного заплыва через Волгу.
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь