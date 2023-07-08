Мбаппе вызвал недовольство одноклубников и руководства «ПСЖ», пишут СМИ

Ранее Мбаппе в ответ на вопрос о неудачах «ПСЖ» в Лиге чемпионов заявил, что его нужно адресовать руководству французского клуба, а не ему.

Шесть игроков «ПСЖ», включая двух новичков, высказали свое недовольство словами Мбаппе президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи. Один из них заявил, что это является оскорблением клуба. Глава «ПСЖ» остался в шоке из-за слов Мбаппе, он посчитал их неуважением к одноклубникам, тренерам и фанатам.

Ранее Мбаппе через своих представителей заявил агентству Франс Пресс, что не будет использовать опцию продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года, но при этом останется игроком парижского клуба на следующий сезон. Соглашение футболиста с чемпионами страны рассчитано до конца сезона-2023/24. Позднее в СМИ появилась информация, что Мбаппе может продолжить карьеру в мадридском «Реале».