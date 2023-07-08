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17:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мбаппе вызвал недовольство одноклубников и руководства «ПСЖ», пишут СМИ

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Футболисты «Пари Сен-Жермен» недовольны критическими замечаниями нападающего Килиана Мбаппе в адрес клуба, сообщает RMC Sport.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Соцсети "ПСЖ"

Ранее Мбаппе в ответ на вопрос о неудачах «ПСЖ» в Лиге чемпионов заявил, что его нужно адресовать руководству французского клуба, а не ему.

Шесть игроков «ПСЖ», включая двух новичков, высказали свое недовольство словами Мбаппе президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи. Один из них заявил, что это является оскорблением клуба. Глава «ПСЖ» остался в шоке из-за слов Мбаппе, он посчитал их неуважением к одноклубникам, тренерам и фанатам.

Ранее Мбаппе через своих представителей заявил агентству Франс Пресс, что не будет использовать опцию продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года, но при этом останется игроком парижского клуба на следующий сезон. Соглашение футболиста с чемпионами страны рассчитано до конца сезона-2023/24. Позднее в СМИ появилась информация, что Мбаппе может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года и вице-чемпионом мира в 2022-м.

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