В матче «Атырау» — «Тобол» определился второй финалист Кубка Казахстана
Костанайский «Тобол» стал вторым финалистом Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Атырау
Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Костанайский «Тобол» стал вторым финалистом Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В ответном матче ½ финала костанайцы на выезде встречались с «Атырау». Игра завершилась в пользу гостей со счетом 1:0. Единственный гол на 60-й минуте забил Иван Рогач.
Отметим, что в первом матче «Тобол» также одержал победу со счетом 1:0.
Напомним, что 6 июля «Ордабасы» стал первым финалистом турнира. Шымкентцы по сумме двух матчей обыграли «Астану».
Отметим, что финал Кубка Казахстана пройдет 4 ноября.