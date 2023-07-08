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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:32 (мск), источник: Vesti.kz

В матче «Атырау» — «Тобол» определился второй финалист Кубка Казахстана

Костанайский «Тобол» стал вторым финалистом Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Атырау
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Источник: ФК "Тобол"

В ответном матче ½ финала костанайцы на выезде встречались с «Атырау». Игра завершилась в пользу гостей со счетом 1:0. Единственный гол на 60-й минуте забил Иван Рогач.

Отметим, что в первом матче «Тобол» также одержал победу со счетом 1:0.

Напомним, что 6 июля «Ордабасы» стал первым финалистом турнира. Шымкентцы по сумме двух матчей обыграли «Астану».

Отметим, что финал Кубка Казахстана пройдет 4 ноября.

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