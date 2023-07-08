В матче «Атырау» — «Тобол» определился второй финалист Кубка Казахстана

Источник: ФК "Тобол"

В ответном матче ½ финала костанайцы на выезде встречались с «Атырау». Игра завершилась в пользу гостей со счетом 1:0. Единственный гол на 60-й минуте забил Иван Рогач.

Отметим, что в первом матче «Тобол» также одержал победу со счетом 1:0.

Напомним, что 6 июля «Ордабасы» стал первым финалистом турнира. Шымкентцы по сумме двух матчей обыграли «Астану».