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19:28 (мск), источник: Sport24

«Аякс»: Ван дер Сар останется в реанимации. Его состояние стабильное, но все еще вызывает беспокойство

«Аякс» поделился информацией о состоянии бывшего вратаря и спортивного директора клуба Эдвина ван дер Сара.

Аякс
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Легендарный нидерландский вратарь накануне перенес кровоизлияние в мозг во время отдыха в Хорватии. 52-летнего экс-голкипера доставили на вертолете в реанимацию.

«Эдвин на данный момент останется в реанимации. Его состояние стабильное, но все еще вызывает беспокойство», — говорится в заявлении амстердамского клуба. Данную информацию «Аяксу» предоставила супруга Эдвина ван дер Сара.

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