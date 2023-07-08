«Аякс»: Ван дер Сар останется в реанимации. Его состояние стабильное, но все еще вызывает беспокойство
«Аякс» поделился информацией о состоянии бывшего вратаря и спортивного директора клуба Эдвина ван дер Сара.
Аякс
«Аякс» поделился информацией о состоянии бывшего вратаря и спортивного директора клуба Эдвина ван дер Сара.
Легендарный нидерландский вратарь накануне перенес кровоизлияние в мозг во время отдыха в Хорватии. 52-летнего экс-голкипера доставили на вертолете в реанимацию.
«Эдвин на данный момент останется в реанимации. Его состояние стабильное, но все еще вызывает беспокойство», — говорится в заявлении амстердамского клуба. Данную информацию «Аяксу» предоставила супруга Эдвина ван дер Сара.