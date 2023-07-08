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21:16 (мск), источник: Sport24

Киевское «Динамо» осудило «Фенербахче» за участие в турнире в России

Киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением, в котором раскритиковало участие «Фенербахче» в предсезонном турнире в Санкт-Петербурге.

Фенербахче
Зенит
Динамо К
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В Кубке PARI Премьер помимо турецкого клуба участвуют «Зенит», азербайджанский «Нефтчи» и сербская «Црвена Звезда».

«Деньги “Газпрома” затмили вам все, оставили без чести и совести. УЕФА и ФИФА отстраняют российские клубы от участия в международных турнирах, а вы едете к ним на гастроли, чтобы заработать и подыграть агрессору. Ничто не может оправдать этот шаг. Никакие деньги не компенсируют вам это позорное поведение. “Фенербахче” — ни чести, ни стыда, ни совести! Позор вам!» — говорится в сообщении, опубликованном сегодня пресс-службой украинского клуба.

«Зенит» и «Фенербахче» сыграют на «Газпром Арене» 9 июля.

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