Киевское «Динамо» осудило «Фенербахче» за участие в турнире в России

«Деньги “Газпрома” затмили вам все, оставили без чести и совести. УЕФА и ФИФА отстраняют российские клубы от участия в международных турнирах, а вы едете к ним на гастроли, чтобы заработать и подыграть агрессору. Ничто не может оправдать этот шаг. Никакие деньги не компенсируют вам это позорное поведение. “Фенербахче” — ни чести, ни стыда, ни совести! Позор вам!» — говорится в сообщении, опубликованном сегодня пресс-службой украинского клуба.