Киевское «Динамо» осудило «Фенербахче» за участие в турнире в России
Киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением, в котором раскритиковало участие «Фенербахче» в предсезонном турнире в Санкт-Петербурге.
Киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением, в котором раскритиковало участие «Фенербахче» в предсезонном турнире в Санкт-Петербурге.
В Кубке PARI Премьер помимо турецкого клуба участвуют «Зенит», азербайджанский «Нефтчи» и сербская «Црвена Звезда».
«Деньги “Газпрома” затмили вам все, оставили без чести и совести. УЕФА и ФИФА отстраняют российские клубы от участия в международных турнирах, а вы едете к ним на гастроли, чтобы заработать и подыграть агрессору. Ничто не может оправдать этот шаг. Никакие деньги не компенсируют вам это позорное поведение. “Фенербахче” — ни чести, ни стыда, ни совести! Позор вам!» — говорится в сообщении, опубликованном сегодня пресс-службой украинского клуба.
«Зенит» и «Фенербахче» сыграют на «Газпром Арене» 9 июля.