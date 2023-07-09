«Бавария» и «Манчестер Сити» договорились о трансфере Уокера. Клубы ждут решения игрока

По данным источника, клубы договорились о трансфере защитника сборной Англии. Срок контракта и зарплата уже согласованы. Теперь «Бавария» ждет только согласия защитника на переход.

Трансфер Уокера может обойтись мюнхенцам в 15 миллионов евро без учета бонусов.