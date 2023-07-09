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10:03 (мск), источник: Sport24

«Бавария» и «Манчестер Сити» договорились о трансфере Уокера. Клубы ждут решения игрока

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может продолжить карьеру в «Баварии». Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Манчестер Сити
Бавария
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Источник: Reuters

По данным источника, клубы договорились о трансфере защитника сборной Англии. Срок контракта и зарплата уже согласованы. Теперь «Бавария» ждет только согласия защитника на переход.

Трансфер Уокера может обойтись мюнхенцам в 15 миллионов евро без учета бонусов.

В прошлом сезоне Уокера сыграл 38 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, где отметился одной голевой передачей. Контракт игрока с «горожанами» действует до конца июня 2024 года.

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