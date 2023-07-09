«Бавария» и «Манчестер Сити» договорились о трансфере Уокера. Клубы ждут решения игрока
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может продолжить карьеру в «Баварии». Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
Манчестер Сити
Бавария
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может продолжить карьеру в «Баварии». Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
По данным источника, клубы договорились о трансфере защитника сборной Англии. Срок контракта и зарплата уже согласованы. Теперь «Бавария» ждет только согласия защитника на переход.
Трансфер Уокера может обойтись мюнхенцам в 15 миллионов евро без учета бонусов.
В прошлом сезоне Уокера сыграл 38 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, где отметился одной голевой передачей. Контракт игрока с «горожанами» действует до конца июня 2024 года.