«Реал» не ведет переговоры о переходе Мбаппе, пишут СМИ

«Реал» не имеет контактов ни с руководством «ПСЖ», ни с самим 24-летним игроком. Руководство «сливочных» не планирует тратить около 400 млн евро ради перехода Мбаппе. Кроме того, «Реал» не исключает, что французский нападающий продлит контракт с «ПСЖ».

Ранее Мбаппе через своих представителей заявил агентству Франс Пресс, что не будет использовать опцию продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года, но при этом останется игроком парижского клуба на следующий сезон. Соглашение футболиста с чемпионами страны рассчитано до конца сезона-2023/24. Позднее в СМИ появилась информация, что Мбаппе может продолжить карьеру в мадридском «Реале».