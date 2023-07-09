«Реал» не ведет переговоры о переходе Мбаппе, пишут СМИ
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Мадридский «Реал» не ведет переговоры о трансфере футболиста «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает Marca.
«Реал» не имеет контактов ни с руководством «ПСЖ», ни с самим 24-летним игроком. Руководство «сливочных» не планирует тратить около 400 млн евро ради перехода Мбаппе. Кроме того, «Реал» не исключает, что французский нападающий продлит контракт с «ПСЖ».
Ранее Мбаппе через своих представителей заявил агентству Франс Пресс, что не будет использовать опцию продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года, но при этом останется игроком парижского клуба на следующий сезон. Соглашение футболиста с чемпионами страны рассчитано до конца сезона-2023/24. Позднее в СМИ появилась информация, что Мбаппе может продолжить карьеру в мадридском «Реале».
Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года и вице-чемпионом мира в 2022-м.