Ушёл из жизни обладатель «Золотого мяча» Луис Суарес Мирамонтес
Ушёл из жизни испанский футболист Луис Суарес Мирамонтес. Ему было 88 лет. Об этом сообщил AS.
Ушёл из жизни испанский футболист Луис Суарес Мирамонтес. Ему было 88 лет. Об этом сообщил AS.
Обладатель «Золотого мяча» (1960) и бывший тренер национальной команды Испании скончался сегодня, 9 июля.
Мирамонтес дважды становился чемпионом Испании в составе «Барселоны» (1959, 1960) и трижды чемпионом Италии с «Интером» (1963, 1965, 1966). В 1964 году он выиграл чемпионат Европы с национальной командой Испании. Завершив карьеру футболиста в 1973 году в итальянской «Сампдории», он перешёл на тренерскую работу. На клубном уровне испанец возглавлял «Интер», «Сампдорию», «СПАЛ», «Комо», «Депортиво Ла-Корунья» и «Альбасете». В период с 1980 по 1991 год Мирамонтес работал с молодёжной и основной сборными Испании.