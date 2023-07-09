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12:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Ушёл из жизни обладатель «Золотого мяча» Луис Суарес Мирамонтес

Ушёл из жизни испанский футболист Луис Суарес Мирамонтес. Ему было 88 лет. Об этом сообщил AS.

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Источник: соцсети

Обладатель «Золотого мяча» (1960) и бывший тренер национальной команды Испании скончался сегодня, 9 июля.

Мирамонтес дважды становился чемпионом Испании в составе «Барселоны» (1959, 1960) и трижды чемпионом Италии с «Интером» (1963, 1965, 1966). В 1964 году он выиграл чемпионат Европы с национальной командой Испании. Завершив карьеру футболиста в 1973 году в итальянской «Сампдории», он перешёл на тренерскую работу. На клубном уровне испанец возглавлял «Интер», «Сампдорию», «СПАЛ», «Комо», «Депортиво Ла-Корунья» и «Альбасете». В период с 1980 по 1991 год Мирамонтес работал с молодёжной и основной сборными Испании.

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