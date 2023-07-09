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13:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Галатасарай» договорился с «ПСЖ» о выкупе трансфера Икарди, пишут СМИ

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Аргентинский футболист Мауро Икарди перейдет из французского «Пари Сен-Жермен» в турецкий «Галатасарай» на постоянной основе, сообщает в своем Twitter журналист Фабрицио Романо.

ПСЖ
Галатасарай
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Источник: AP 2023

По информации источника, «Галатасарай» договорился с «ПСЖ» о выкупе трансфера 30-летнего форварда, выступавшего в Стамбуле на правах аренды, за сумму в 10 миллионов евро. Также Икарди уже согласовал условия личного контракта с турецким клубом.

Икарди перешел в «Галатасарай» на правах аренды летом 2022 года и в минувшем сезоне провел за команду 26 матчей, в которых забил 23 мяча и сделал восемь голевых передач. Вместе с «Галатасараем» аргентинец стал чемпионом Турции.

Икарди выступал за «ПСЖ» с 2019 по 2022 год, сначала на правах аренды, а потом на постоянной основе. До переезда в Париж Мауро играл в Италии за «Сампдорию» (2012−2013) и миланский «Интер» (2013−2019).

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