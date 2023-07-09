«Галатасарай» договорился с «ПСЖ» о выкупе трансфера Икарди, пишут СМИ

По информации источника, «Галатасарай» договорился с «ПСЖ» о выкупе трансфера 30-летнего форварда, выступавшего в Стамбуле на правах аренды, за сумму в 10 миллионов евро. Также Икарди уже согласовал условия личного контракта с турецким клубом.

Икарди перешел в «Галатасарай» на правах аренды летом 2022 года и в минувшем сезоне провел за команду 26 матчей, в которых забил 23 мяча и сделал восемь голевых передач. Вместе с «Галатасараем» аргентинец стал чемпионом Турции.