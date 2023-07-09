Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.07
Урарту
Зриньски
Футбол. Еврокубки
11.07
Линколн
Карабах
Футбол. Еврокубки
11.07
Жальгирис В
Струга
Футбол. Еврокубки
11.07
Олимпия Л
Валмиера
Футбол. Еврокубки
11.07
Ракув
Флора
Футбол. Еврокубки
11.07
Хамрун Спартанс
Маккаби Хайфа
Все события
Фоторепортажи
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
18Акинфеев вытащил новую серию пенальти в «Лужниках»
15:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ узнали о готовности «Ювентуса» согласиться с отстранением от еврокубков

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Руководство туринского «Ювентуса» пошло на сделку с УЕФА, согласившись с отстранением от участия в Лиге конференций в следующем сезоне, сообщает Corriere dello Sport.

Ювентус
Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, УЕФА в ближайшие дни объявит об отстранении туринского клуба от еврокубков на один сезон из-за дела о финансовых махинациях. При этом «Ювентус» не будет оспаривать данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), во избежание более строгого наказания.

Таким образом, туринский клуб не будет ставить под угрозу возможное участие в Лиге чемпионов в сезоне-2024/25.

Ранее Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) вынес «Ювентусу» наказание в виде лишения десяти очков в чемпионате страны из-за финансовых махинаций. В СМИ сообщалось, что УЕФА может исключить клуб из еврокубков на год или более не только из-за махинаций, но и за поддержку проекта европейской Суперлиги, отказа от которого ждут от нового руководства команды.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Медведева поделилась откровенными кадрами с фотосессии в нижнем белье
'Кричала, что он мне ломает ногу'. Судьба самой красивой фигуристки
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь