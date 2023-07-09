СМИ узнали о готовности «Ювентуса» согласиться с отстранением от еврокубков

По информации источника, УЕФА в ближайшие дни объявит об отстранении туринского клуба от еврокубков на один сезон из-за дела о финансовых махинациях. При этом «Ювентус» не будет оспаривать данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), во избежание более строгого наказания.

Таким образом, туринский клуб не будет ставить под угрозу возможное участие в Лиге чемпионов в сезоне-2024/25.