Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.07
Урарту
Зриньски
Футбол. Еврокубки
11.07
Линколн
Карабах
Футбол. Еврокубки
11.07
Жальгирис В
Струга
Футбол. Еврокубки
11.07
Олимпия Л
Валмиера
Футбол. Еврокубки
11.07
Ракув
Флора
Футбол. Еврокубки
11.07
Хамрун Спартанс
Маккаби Хайфа
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
4.06
Бетис
Валенсия
11
4.06
Сельта
Барселона
21
4.06
Эльче
Кадис
11
4.06
Эспаньол
Альмерия
33
4.06
Вальядолид
Хетафе
00
4.06
Мальорка
Райо Вальекано
30
4.06
Осасуна
Жирона
21
4.06
Реал
Атлетик
11
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
15:33 (мск), источник: Sport24

«Барселона» выпустит коллекцию ювелирных украшений, сделанных из газона «Камп Ноу»

«Барселона» готовится запустить линию ювелирных украшений, сообщает Mundo Deportivo.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В украшениях будет использоваться газон старого стадиона «Камп Ноу», который сейчас закрыт на реконструкцию.

Коллекция будет названа Etern Spotify Camp Nou 1957 в честь года открытия стадиона.

Арена «Барселоны» будет отремонтирована за 1,5 миллиарда евро, а вместимость расширится с 99 до 105 тысяч.

В клубе рассчитывают заработать 30 млн евро с продажи ювелирных изделий.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россиянка выложила горячее фото в купальнике, повернувшись к камере задом: «В Испании я не Ульяна, а Хулиана»
Русская олимпийская чемпионка показала себя обнаженной после развода с мужем: «Очень горячо. Мужчины оживились»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь