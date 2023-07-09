«Барселона» выпустит коллекцию ювелирных украшений, сделанных из газона «Камп Ноу»

В украшениях будет использоваться газон старого стадиона «Камп Ноу», который сейчас закрыт на реконструкцию.

Коллекция будет названа Etern Spotify Camp Nou 1957 в честь года открытия стадиона.

Арена «Барселоны» будет отремонтирована за 1,5 миллиарда евро, а вместимость расширится с 99 до 105 тысяч.