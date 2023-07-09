«Барселона» выпустит коллекцию ювелирных украшений, сделанных из газона «Камп Ноу»
«Барселона» готовится запустить линию ювелирных украшений, сообщает Mundo Deportivo.
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«Барселона» готовится запустить линию ювелирных украшений, сообщает Mundo Deportivo.
В украшениях будет использоваться газон старого стадиона «Камп Ноу», который сейчас закрыт на реконструкцию.
Коллекция будет названа Etern Spotify Camp Nou 1957 в честь года открытия стадиона.
Арена «Барселоны» будет отремонтирована за 1,5 миллиарда евро, а вместимость расширится с 99 до 105 тысяч.
В клубе рассчитывают заработать 30 млн евро с продажи ювелирных изделий.