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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
18:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вратарь «ПСЖ» Рико впервые после комы выступил с заявлением

Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико впервые после комы в соцсетях выступил с заявлением. Футболист рассказал о своем самочувствии и поблагодарил за поддержку.

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Источник: AFP 2023

«Я все еще работаю над своим выздоровлением, которое улучшается день ото дня. Я чувствую, что мне очень повезло — еще раз всем спасибо и надеюсь скоро увидеть вас», — написал Рико в соцсети.

Ранее сообщалось, что голкипер может завершить карьеру после падения с лошади. Он похудел на 20 кг.

28 мая Рико получил серьезную травму после падения с лошади. Его экстренно переправили в больницу на медицинском вертолете. Там футболисту диагностировали кровоизлияние в мозг.

Сообщается, что прогнозов по поводу того, когда вратаря выпишут из больницы, на данный момент нет.

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