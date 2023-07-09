Казахстанский клуб нашел усиление в полузащиту

Детали контракта не уточняются. Но, по данным Transfermarkt, соглашение рассчитано до конца текущего года.

Последним клубом 30-летнего полузащитника был солигорский «Шахтер». На родине он также играл за «Минск», «Гомель», «Днепр» (Могилев), «Динамо» (Минск) и «Белшину».