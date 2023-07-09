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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
21:30 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб нашел усиление в полузащиту

Белорусский футболист Антон Шрамченко пополнил состав «Мактаарала», сообщают Vesti.kz.

МактааралЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Детали контракта не уточняются. Но, по данным Transfermarkt, соглашение рассчитано до конца текущего года.

Последним клубом 30-летнего полузащитника был солигорский «Шахтер». На родине он также играл за «Минск», «Гомель», «Днепр» (Могилев), «Динамо» (Минск) и «Белшину».

В разное время привлекался в сборную Беларуси до 19 и 21 года.

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