Казахстанский клуб нашел усиление в полузащиту
Белорусский футболист Антон Шрамченко пополнил состав «Мактаарала», сообщают Vesti.kz.
МактааралЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Белорусский футболист Антон Шрамченко пополнил состав «Мактаарала», сообщают Vesti.kz.
Детали контракта не уточняются. Но, по данным Transfermarkt, соглашение рассчитано до конца текущего года.
Последним клубом 30-летнего полузащитника был солигорский «Шахтер». На родине он также играл за «Минск», «Гомель», «Днепр» (Могилев), «Динамо» (Минск) и «Белшину».
В разное время привлекался в сборную Беларуси до 19 и 21 года.