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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
00:17 (мск), источник: Чемпионат.com

У владельца «Интера» Чжана финансовые проблемы, китайский банк подал в суд на бизнесмена

После относительно успешного сезона-2022/2023 (Кубок и Суперкубок Италии, финал Лиги чемпионов) миланский «Интер» может столкнуться с проблемами неспортивного характера.

ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Всему виной тревожные балансовые отчётности клуба и критическое финансовое состояние китайского президента и владельца Стивена Чжана, которому с июня 2016 года принадлежит почти 70% «Интера». Об этом сообщает La Repubblica.

Судя по прогнозам издания, финансовая отчётность «нерадзурри» снова покажет значительные потери по итогам сезона. Они лишь немного меньше, в сравнении с 2022 годом, и связаны с огромной суммой непогашенной задолженности в € 800 млн. Чистый отрицательный баланс клуба составляет € 300 млн.

Стивен Чжан уже около двух лет пытается продать «Интер», и с определённого момента его делами в Италии заинтересовался кредитор, один из крупнейших банков Китая China Construction Bank Asia Corporation. Банк запросил доступ к документам от 1 января 2015 года, касающимся переговоров о продаже «Интера» и всей документации, связанной с финансированием деятельности клуба.

Выиграв уже один суд против Чжана в Гонконге, China Construction Bank требует вернуть € 300 млн заёмных средств, и слушание в суде официально перенесено на 21 августа. Китайский банк также подал иски против Чжана в Нью-Йорке и Милане, прося привести в исполнение обвинительный приговор Гонконга. Цель состоит в том, чтобы отобрать иностранные активы Стивена Чжана.

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