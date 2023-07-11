У владельца «Интера» Чжана финансовые проблемы, китайский банк подал в суд на бизнесмена

Всему виной тревожные балансовые отчётности клуба и критическое финансовое состояние китайского президента и владельца Стивена Чжана, которому с июня 2016 года принадлежит почти 70% «Интера». Об этом сообщает La Repubblica.

Судя по прогнозам издания, финансовая отчётность «нерадзурри» снова покажет значительные потери по итогам сезона. Они лишь немного меньше, в сравнении с 2022 годом, и связаны с огромной суммой непогашенной задолженности в € 800 млн. Чистый отрицательный баланс клуба составляет € 300 млн.

Стивен Чжан уже около двух лет пытается продать «Интер», и с определённого момента его делами в Италии заинтересовался кредитор, один из крупнейших банков Китая China Construction Bank Asia Corporation. Банк запросил доступ к документам от 1 января 2015 года, касающимся переговоров о продаже «Интера» и всей документации, связанной с финансированием деятельности клуба.