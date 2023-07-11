Кокорин вошел в состав «Фиорентины» на первый тренировочный сбор

Сборы начнутся на клубной базе в среду. Кокорин стал одним из 35 футболистов «Фиорентины», которые попали в список вызванных на сборы игроков.
С августа прошлого года Кокорин выступал за кипрский «Арис» на правах аренды, у нападающего остался еще один год по контракту с «Фиорентиной».
Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из московского «Спартака». В прошедшем сезоне нападающий забил 13 мячей в 21 матче за «Арис», который впервые в истории стал чемпионом страны. В мае россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра сезона-2022/23 по версии Ассоциации футболистов Кипра.