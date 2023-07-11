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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
01:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кокорин вошел в состав «Фиорентины» на первый тренировочный сбор

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российский нападающий Александр Кокорин вошел в состав итальянской «Фиорентины» на первый тренировочный сбор, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Сборы начнутся на клубной базе в среду. Кокорин стал одним из 35 футболистов «Фиорентины», которые попали в список вызванных на сборы игроков.

С августа прошлого года Кокорин выступал за кипрский «Арис» на правах аренды, у нападающего остался еще один год по контракту с «Фиорентиной».

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из московского «Спартака». В прошедшем сезоне нападающий забил 13 мячей в 21 матче за «Арис», который впервые в истории стал чемпионом страны. В мае россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра сезона-2022/23 по версии Ассоциации футболистов Кипра.

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