Кокорин вошел в состав «Фиорентины» на первый тренировочный сбор

Сборы начнутся на клубной базе в среду. Кокорин стал одним из 35 футболистов «Фиорентины», которые попали в список вызванных на сборы игроков.

С августа прошлого года Кокорин выступал за кипрский «Арис» на правах аренды, у нападающего остался еще один год по контракту с «Фиорентиной».