Футболист сборной Казахстана перешел в «Астану»
Защитник сборной Казахстана Александр Марочкин перешел в «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Защитник сборной Казахстана Александр Марочкин перешел в «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Как информирует сайт Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) Марочкин будет выступать в столичном клубе под номером «22».
Прежним клубом 32-летнего футболиста был «Тобол». В текущем сезоне Марочкин провел за «Тобол» 14 матчей в КПЛ. Он отметился одной голевой передачей.