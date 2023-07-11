Футболист сборной Казахстана перешел в «Астану»

Как информирует сайт Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) Марочкин будет выступать в столичном клубе под номером «22».

Прежним клубом 32-летнего футболиста был «Тобол». В текущем сезоне Марочкин провел за «Тобол» 14 матчей в КПЛ. Он отметился одной голевой передачей.