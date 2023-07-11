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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:01 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана перешел в «Астану»

Защитник сборной Казахстана Александр Марочкин перешел в «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ФК "Тобол"

Как информирует сайт Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) Марочкин будет выступать в столичном клубе под номером «22».

Прежним клубом 32-летнего футболиста был «Тобол». В текущем сезоне Марочкин провел за «Тобол» 14 матчей в КПЛ. Он отметился одной голевой передачей.

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